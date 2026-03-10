Пьесу новосибирского драматурга украли и поставили в Испании

Спектакль «Плохие девчонки» новосибирского драматурга Ольги Степновой незаконно поставили в испанских городах Валенсия и Барселона. По словам автора, три соотечественницы использовали текст пьесы с её сайта, где финал был скрыт, и самостоятельно дописали окончание. Об этом сообщает Горсайт.
Позже они извинились перед драматургом, и Степнова разрешила им показывать спектакль при условии выплаты гонорара. Сейчас постановки проходят в нескольких городах Испании.
По словам автора, случаи кражи её пьес происходят регулярно. Ранее без разрешения была поставлена и пьеса «Двое в лифте, не считая текилы». Иногда мошенники меняют название или дописывают собственный финал, чтобы скрыть заимствование.
Юристы отмечают, что бороться с такими нарушениями сложно: компенсации за нарушение авторских прав в России часто оказываются слишком малы и не покрывают судебные расходы.