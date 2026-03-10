Пьесу новосибирского драматурга украли и поставили в Испании

Спектакль «Плохие девчонки» новосибирского драматурга Ольги Степновой незаконно поставили в испанских городах Валенсия и Барселона. По словам автора, три соотечественницы использовали текст пьесы с её сайта, где финал был скрыт, и самостоятельно дописали окончание. Об этом сообщает Горсайт.