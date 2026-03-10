В декабре 2025 года средняя зарплата в России превысила 500 тысяч рублей только в двух отраслях

По данным анализа РИА Новости, в декабре 2025 года единственными отраслями в России, где средняя зарплата превысила 500 тысяч рублей, стали негосударственные пенсионные фонды и денежное посредничество.
Сотрудники негосударственных пенсионных фондов в среднем зарабатывали 516,6 тысячи рублей, в то время как денежные посредники получили 515,3 тысячи рублей. В прошлом году, в декабре 2024 года, лишь работники НПФ смогли преодолеть этот порог.
В пятерку отраслей с самыми высокими зарплатами также вошли добыча нефти и газа (450 тысяч рублей), производство носителей информации (405 тысяч рублей) и вспомогательная деятельность в сфере финансов (388,8 тысячи рублей).
На шестом месте оказались специалисты в области звукозаписи и издания музыки со средней зарплатой 367,5 тысячи рублей. Пассажирские воздушные перевозки и ученые в области общественных и гуманитарных наук поделили седьмое и восьмое места с зарплатами в 367,5 и 364,9 тысячи рублей соответственно. Замыкают десятку сотрудники международных организаций с средней зарплатой 333,7 тысячи рублей и специалисты по организации конференций и выставок, которые зарабатывали 331,8 тысячи рублей.
Следует отметить, что среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. В целом, по итогам 2025 года средний доход россиян составил 139,7 тысячи рублей, что на 11 тысяч рублей больше по сравнению с предыдущим годом.