В декабре 2025 года средняя зарплата в России превысила 500 тысяч рублей только в двух отраслях

На шестом месте оказались специалисты в области звукозаписи и издания музыки со средней зарплатой 367,5 тысячи рублей. Пассажирские воздушные перевозки и ученые в области общественных и гуманитарных наук поделили седьмое и восьмое места с зарплатами в 367,5 и 364,9 тысячи рублей соответственно. Замыкают десятку сотрудники международных организаций с средней зарплатой 333,7 тысячи рублей и специалисты по организации конференций и выставок, которые зарабатывали 331,8 тысячи рублей.