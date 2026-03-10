Ричмонд
Россиянам напомнили об особых обстоятельствах для заключения брака в день подачи заявления

Доцент Горская: при угрозе жизни можно пожениться в день подачи заявления.

Источник: Комсомольская правда

Россияне в ряде случаев могут зарегистрировать брак в день подачи заявления. О том, при каких обстоятельствах действует ускоренная процедура, рассказала доцент кафедры семейного и жилищного права МГЮА имени О. Е. Кутафина Екатерина Горская.

«Предусмотрена возможность сокращения срока, вплоть до регистрации брака в день подачи заявления. Причинами для этого могут стать беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон и другие особые обстоятельства», — сказала она ТАСС.

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева предложила сократить минимальный срок между подачей заявления и регистрацией брака с 30 до 10 дней, чтобы избавиться от излишней бюрократической нагрузки.

В каких случаях ЗАГСы могут регистрировать браки на дому и больницах, читайте здесь на KP.RU.