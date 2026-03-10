63-летняя китаянка родила дочь после внезапной смерти сына

Депутат Госдумы Римма Утяшева призвала рожать в возрасте от 22 до 27 лет. Она считает, что за это время можно выносить троих малышей. По словам депутата, женщины способны рожать до 47 лет. Римма Утяшева отметила, что о репродуктивном здоровье мужчин можно не говорить, поскольку оно «бесконечно».