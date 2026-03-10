63-летняя китаянка родила дочь после внезапной смерти сына

В китайском городе Сунъюань женщина в 63 года решилась на беременность. Врачи выступали против, однако их запреты не возымели результата. Женщина успешно родила дочь. Она пошла на этот шаг в позднем возрасте из-за утраты первого ребенка, сообщает Need To Know.
Сын женщины умер в 35 лет из-за рака. У женщины не было внуков. По ее словам, именно это повлияло на решение вновь стать мамой. Китаянка сделала ЭКО и родила здоровую дочь.
«Я просто чувствовала, что мой ребенок должен вернуться», — прокомментировала новоиспеченная мама.
Депутат Госдумы Римма Утяшева призвала рожать в возрасте от 22 до 27 лет. Она считает, что за это время можно выносить троих малышей. По словам депутата, женщины способны рожать до 47 лет. Римма Утяшева отметила, что о репродуктивном здоровье мужчин можно не говорить, поскольку оно «бесконечно».