Прилет рейсов из Антальи и Эль-Фуджайры в Новосибирск отменили 10 марта

Прилет двух рейсов в Новосибирск отменили 10 марта. Речь идет о самолетах, которые должны были прибыть из Антальи и Эль-Фуджайры в 10:55. Об этом свидетельствует информация онлайн-табло аэропорта Толмачево.
Кроме того, задерживаются два рейса на прилет. Так, из московского Шереметьево борт должен был приземлиться в 6:50, однако теперь его посадка ожидается в 9:00. Прилет рейса из Магадана был назначен на 11:55, но сейчас его посадка ожидается в 20:25.
Напомним, что в связи с закрытием воздушного пространства над странами Персидского залива были внесены изменения в расписание рейсов.