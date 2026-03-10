Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прилет рейсов из Антальи и Эль-Фуджайры в Новосибирск отменили 10 марта

Кроме того, на прилет задерживаются рейсы из Москвы и Магадана.

Источник: Комсомольская правда

Прилет двух рейсов в Новосибирск отменили 10 марта. Речь идет о самолетах, которые должны были прибыть из Антальи и Эль-Фуджайры в 10:55. Об этом свидетельствует информация онлайн-табло аэропорта Толмачево.

Кроме того, задерживаются два рейса на прилет. Так, из московского Шереметьево борт должен был приземлиться в 6:50, однако теперь его посадка ожидается в 9:00. Прилет рейса из Магадана был назначен на 11:55, но сейчас его посадка ожидается в 20:25.

Напомним, что в связи с закрытием воздушного пространства над странами Персидского залива были внесены изменения в расписание рейсов.