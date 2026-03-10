В Новосибирской области раньше срока проснулись клещи

Врачи советуют соблюдать меры профилактики: носить закрытую светлую одежду, пользоваться репеллентами и регулярно осматривать себя и домашних животных после прогулок. При укусе необходимо как можно быстрее обратиться в травмпункт для удаления клеща и обследования. В первые 72 часа после укуса вводят иммуноглобулин, а самой надёжной защитой остаётся вакцинация.