В Новосибирской области раньше срока проснулись клещи

В Новосибирской области раньше обычного началась активность клещей. Медики уже фиксируют первые случаи укусов, хотя обычно сезон начинается лишь в середине апреля. Об этом пишет Атас.инфо.
Специалисты объясняют это аномально снежной зимой. Толстый слой снега не позволил почве сильно промерзнуть, поэтому паразиты легче пережили холодный период и проснулись раньше. По прогнозам экологов, наибольшая активность клещей ожидается в начале и середине мая.
Опасность заключается в том, что местные клещи могут переносить серьёзные инфекции, включая клещевой энцефалит, боррелиоз и сибирский клещевой тиф.
Врачи советуют соблюдать меры профилактики: носить закрытую светлую одежду, пользоваться репеллентами и регулярно осматривать себя и домашних животных после прогулок. При укусе необходимо как можно быстрее обратиться в травмпункт для удаления клеща и обследования. В первые 72 часа после укуса вводят иммуноглобулин, а самой надёжной защитой остаётся вакцинация.