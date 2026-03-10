«У ребенка заканчиваются лекарства»: семья из Новосибирска вторую неделю не может улететь со Шри-Ланки

Сейчас семья живет на острове в режиме ожидания: сроки возвращения неизвестны, деньги на исходе. Усугубляет положение и то, что вылетать, скорее всего, придется через Индию, а для этого нужна виза, которой у туристов нет. И главный страх родителей — у одного из детей заканчиваются жизненно важные препараты.