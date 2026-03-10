Ричмонд
«У ребенка заканчиваются лекарства»: семья из Новосибирска вторую неделю не может улететь со Шри-Ланки

НОВОСИБИРСК, 10 марта, ФедералПресс. Новосибирская семья с детьми застряла на Шри-Ланке: их рейс отменили из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и закрытия воздушного пространства над рядом стран. Обратный вылет должен был состояться еще 6 марта.

Источник: Freepik

«Мы отправились на отдых в конце февраля. Обратный вылет был запланирован на 6 марта с пересадкой в Дубае, однако рейс из Коломбо отменили. В аэропорту нам предложили лишь оформить возврат средств за билеты, не предоставив альтернативного маршрута», — рассказала «МК-Новосибирск» Алина Шарова.

Сейчас семья живет на острове в режиме ожидания: сроки возвращения неизвестны, деньги на исходе. Усугубляет положение и то, что вылетать, скорее всего, придется через Индию, а для этого нужна виза, которой у туристов нет. И главный страх родителей — у одного из детей заканчиваются жизненно важные препараты.

По данным Ассоциации туроператоров России, на Шри-Ланке сейчас может находиться больше 8 тысяч российских туристов. Около 3,6 тысячи из них попали в такую же ловушку. Российское посольство советует застрявшим заполнить специальную онлайн-форму (чтобы данные передали авиакомпаниям) и постоянно мониторить информацию от перевозчиков.

Это уже не первый случай: ранее на острове застряла еще одна семья с детьми из Новосибирска. При этом вывозной рейс из ОАЭ 8 марта все-таки приземлился в Новосибирске и привез домой россиян, отдыхавших там.

