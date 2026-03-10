В Приморье за выходные потушили шесть природных пожаров

По данным специалистов, за два дня зафиксировано шесть крупных возгораний. Два лесных пожара бушевали в Уссурийском городском округе и Ханкайском районе. Еще четыре природных пала тушили в Шкотовском и Хасанском округах. Всего же на ликвидацию различных возгораний сухой растительности пожарные выезжали 48 раз.