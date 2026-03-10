Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье за выходные потушили шесть природных пожаров

На ликвидацию различных возгораний пожарные выезжали 48 раз.

Источник: Комсомольская правда

На выходных в крае лесные и природные пожары охватили территорию свыше 1,5 тысячи гектаров. Огнеборцам пришлось работать практически без остановки, чтобы сдержать стихию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

По данным специалистов, за два дня зафиксировано шесть крупных возгораний. Два лесных пожара бушевали в Уссурийском городском округе и Ханкайском районе. Еще четыре природных пала тушили в Шкотовском и Хасанском округах. Всего же на ликвидацию различных возгораний сухой растительности пожарные выезжали 48 раз.

Спасатели вновь напоминают жителям и гостям края об ответственности. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены внушительные штрафы: для граждан — до 60 тысяч рублей, а для юридических лиц сумма может достигать двух миллионов.