Во Владивостоке официально стартовал пожароопасный сезон

Со вторника, 10 марта, Владивосток вступает в период повышенной опасности. Соответствующее постановление подписала первый вице-губернатор края Вера Щербина. Это значит, что из-за сухой и ветреной погоды риск возникновения природных пожаров теперь максимально высок. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Горожан и туристов настоятельно просят быть предельно осторожными с огнем, особенно на природе. Штрафы за нарушения уже сейчас кусаются: гражданам может грозить до 60 тысяч рублей, а юрлицам — до двух миллионов. А если введут особый противопожарный режим, суммы станут еще больше.
Но самое страшное не деньги. Если по вашей вине сгорит лес, ответственность может стать уголовной. За уничтожение или повреждение лесных насаждений грозит штраф до трех миллионов или даже реальный срок — до 10 лет лишения свободы. Причем ущерб всего в 10 тысяч рублей уже считается значительным, а 50 тысяч — крупным.
Спасатели призывают не геройствовать и при первых признаках возгорания звонить по номеру 112 или на прямую линию лесной охраны 8−800−100−94−00. Оба телефона работают бесплатно и круглосуточно. Также сообщить о пожаре можно в Единую дежурную диспетчерскую службу Владивостока по номеру 8 (423) 2222−333.