Во Владивостоке официально стартовал пожароопасный сезон

Горожан и туристов настоятельно просят быть предельно осторожными с огнем, особенно на природе. Штрафы за нарушения уже сейчас кусаются: гражданам может грозить до 60 тысяч рублей, а юрлицам — до двух миллионов. А если введут особый противопожарный режим, суммы станут еще больше.