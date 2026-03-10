Ричмонд
Умер бывший министр соцзащиты Хабаровского края Николай Цилюрик

Он считался опытным управленцем, способным решать сложные задачи в социальной сфере.

Источник: Законодательная дума Хабаровского края

В Хабаровском крае на 79-м году жизни скончался Николай Иванович Цилюрик — бывший министр социальной защиты населения региона и депутат Законодательной Думы четырёх созывов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Николай Цилюрик почти десять лет возглавлял министерство социальной защиты населения Хабаровского края. Под его руководством формировалась и развивалась региональная система поддержки населения. Он считался опытным управленцем, способным решать сложные задачи в социальной сфере.

Особенно тесно Николай Иванович был связан с Комсомольском-на-Амуре. Там он работал директором дома-интерната для пожилых людей и инвалидов, избирался депутатом городского Совета, а затем почти 15 лет представлял интересы комсомольчан в Законодательной Думе Хабаровского края. В разные годы он занимал должность заместителя председателя краевого парламента.

За многолетнюю работу Николай Цилюрик был награждён медалью «За воинскую доблесть», знаком отличия «За безупречную службу» и почётным званием «Заслуженный работник социальной защиты населения Хабаровского края». Коллеги отмечали его как требовательного, справедливого и ответственного руководителя.