Умер бывший министр соцзащиты Хабаровского края Николай Цилюрик

Особенно тесно Николай Иванович был связан с Комсомольском-на-Амуре. Там он работал директором дома-интерната для пожилых людей и инвалидов, избирался депутатом городского Совета, а затем почти 15 лет представлял интересы комсомольчан в Законодательной Думе Хабаровского края. В разные годы он занимал должность заместителя председателя краевого парламента.