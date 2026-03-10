Сийярто: Украина в панике после конфискации в Венгрии миллионов Ощадбанка

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в Киеве началась паника после того, как венгерские власти конфисковали десятки миллионов долларов и евро, а также золото, которые перевозили сотрудники украинского Ощадбанка. Об этом он заявил журналистам в Будапеште в понедельник, 9 марта.
— Сегодня нашего посла в Киеве вновь вызвали в Министерство иностранных дел Украины. Среди украинцев разразилась заметная паника после того, как они серьезно попались на перемещении сотен миллионов евро и долларов через Венгрию, — цитирует Сийярто Híradó.
По словам Сийярто, ввоз крупной суммы при подозрительных обстоятельствах стал для Венгрии проблемой национальной безопасности. Он также связал инцидент с возможным вмешательством Украины в парламентские выборы.
6 марта власти Венгрии задержали семерых украинских граждан — сотрудников государственного «Ощадбанка». Позже правительство опубликовало фотографии груза, который везли украинцы.
Представители банка заявили, что его инкассаторы перевозили около 80 миллионов долларов и 9 килограммов золота.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт решит, что делать с конфискованными у граждан Украины деньгами только после того, как станет известен их истинный владелец.