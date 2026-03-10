Сийярто: Украина в панике после конфискации в Венгрии миллионов Ощадбанка

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в Киеве началась паника после того, как венгерские власти конфисковали десятки миллионов долларов и евро, а также золото, которые перевозили сотрудники украинского Ощадбанка. Об этом он заявил журналистам в Будапеште в понедельник, 9 марта.