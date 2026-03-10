В России появились две отрасли со средней зарплатой более 500 тысяч рублей

В декабре 2025 года только две отрасли в России смогли преодолеть порог средней зарплаты в 500 тысяч рублей. Лидерами стали негосударственные пенсионные фонды (516,6 тыс.) и сфера денежного посредничества (515,3 тыс.). Годом ранее такая планка покорилась лишь сотрудникам НПФ, пишет РИА «Новости».