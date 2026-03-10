В РФ предложили передавать по наследству пенсионные баллы: вот каким может быть механизм

В РФ могут ввести передачу по наследству пенсионных баллов в случае, если их обладатель ушел из жизни до назначения ему пенсии. С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Человек долгие годы честно работает, добросовестно выполняет свои обязанности перед государством, платит налоги, но внезапно умирает — и все его баллы индивидуального пенсионного коэффициента сгорают. А ведь они могли бы пойти его семье», — сказал Слуцкий РИА Новости.
Суть предложения в том, чтобы установить выплату единовременной компенсации прямым родственникам умершего. Выплата будет зависеть от размера средней социальной пенсии за последние три года, страхового стажа умершего и того, сколько баллов ИПК им накоплено.
Это поможет восстановить социальную справедливость и повысит доверие граждан к пенсионной системе, подчеркнул Слуцкий.
Ранее адвокат напомнил россиянам о том, что в некоторых случаях родственники умершего пенсионера имеют право на получение его пенсии по наследству.
Как в разных странах мира наследуют пенсионные накопления, читайте здесь на KP.RU.