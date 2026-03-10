Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ предложили передавать по наследству пенсионные баллы: вот каким может быть механизм

В Госдуме хотят передавать пенсионные баллы по наследству.

Источник: Комсомольская правда

В РФ могут ввести передачу по наследству пенсионных баллов в случае, если их обладатель ушел из жизни до назначения ему пенсии. С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Человек долгие годы честно работает, добросовестно выполняет свои обязанности перед государством, платит налоги, но внезапно умирает — и все его баллы индивидуального пенсионного коэффициента сгорают. А ведь они могли бы пойти его семье», — сказал Слуцкий РИА Новости.

Суть предложения в том, чтобы установить выплату единовременной компенсации прямым родственникам умершего. Выплата будет зависеть от размера средней социальной пенсии за последние три года, страхового стажа умершего и того, сколько баллов ИПК им накоплено.

Это поможет восстановить социальную справедливость и повысит доверие граждан к пенсионной системе, подчеркнул Слуцкий.

Ранее адвокат напомнил россиянам о том, что в некоторых случаях родственники умершего пенсионера имеют право на получение его пенсии по наследству.

Как в разных странах мира наследуют пенсионные накопления, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше