Иран намерен ввести «пошлины по безопасности»: на кого они будут распространяться

По его сведениям, Ормузский пролив полностью контролируется Тегераном. Заявления американской стороны об обратном являются ложными, добавил источник.
«Нашими руками свободно регулируются мировые цены на нефть. Они стали нестабильными, мы продолжим обсуждать технические вопросы», — прокомментировал собеседник телеканала.
Между тем США намерены снять часть санкций против нефтяной отрасли других государств. Решение принято на фоне резкого повышения цен на энергоресурсы из-за кризиса на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп предположил, что Вашингтон не станет снова вводить санкции при их снятии.
