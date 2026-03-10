Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран намерен ввести «пошлины по безопасности»: на кого они будут распространяться

CNN узнал о намерении Ирана ввести пошлины для судов союзников США.

Источник: Комсомольская правда

Страны-союзники Соединенных Штатов рискуют попасть под санкции Ирана. Тегеран планирует ввести «пошлины по безопасности» против танкеров и торговых судов. Как утверждает CNN, именно союзники США окажутся под санкциями в случае их внедрения. Так телеканалу рассказал неназванный иранский источник.

По его сведениям, Ормузский пролив полностью контролируется Тегераном. Заявления американской стороны об обратном являются ложными, добавил источник.

«Нашими руками свободно регулируются мировые цены на нефть. Они стали нестабильными, мы продолжим обсуждать технические вопросы», — прокомментировал собеседник телеканала.

Между тем США намерены снять часть санкций против нефтяной отрасли других государств. Решение принято на фоне резкого повышения цен на энергоресурсы из-за кризиса на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп предположил, что Вашингтон не станет снова вводить санкции при их снятии.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше