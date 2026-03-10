Иран намерен ввести «пошлины по безопасности»: на кого они будут распространяться

Между тем США намерены снять часть санкций против нефтяной отрасли других государств. Решение принято на фоне резкого повышения цен на энергоресурсы из-за кризиса на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп предположил, что Вашингтон не станет снова вводить санкции при их снятии.