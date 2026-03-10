Часть Ленинского района во Владивостоке осталась без холодной воды из-за аварийных работ — адреса

Холодное водоснабжение было отключено у части жителей Ленинского района Владивостока на весь день из-за аварийных работ, сообщила пресс-служба Примводоканала.
Так, с 9.00 до 20.00 без холодной воды остались жители следующих улиц:
Горная, 3−25; Карла Либкнехта, 3−9, 4−14; Карякинская; Ковальчука, 3−17, 6; Матросская 1-я; Матросская 2-я; Матросская 3-я; Матросская 4-я; Матросская 5-я; Махалина, 3−9, 4−12; Муравьева Амурского, 5−17, 14−18; Светланская, 108−108ж, 155−189, 199−203; Славянская. Тунгусская, 10−12; Экипажная, 8, 8 ст. 1 — 8 ст. 5.
Напомним, что энергетики ВПЭС проводят плановые ремонтные работы на сетях с 09.00 до 17.00 во Владивостоке.