«Ладно…» и точка в конце: Какие скрытые сигналы люди посылают в переписках

Особенно чувствительны к таким сигналам молодые люди, чья социализация во многом проходит в цифровой среде. Когда нет живого контакта, эмодзи начинают выполнять функцию невербальных сигналов — заменяют мимику и интонацию. Однако важно отличать формальный символ от настоящей эмоции. Люди часто обращают внимание не только на сам смайл, но и на его уместность и частоту использования.