Мошенники выманивают сканы документов для открытия электронных кошельков

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Мошенники стали выступать «посредниками по оформлению загранпаспортов», выманивая сканы имеющихся документов, чтобы оформить на них электронные кошельки для вывода украденных денег, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«В интернете активно рекламируются посредники, предлагающие “оформление загранпаспорта за 3 дня без очереди”, “визу в любую страну без отказа” или “срочную замену паспорта”. Услуга требует 100% предоплаты и отправки сканов нынешних паспортов, СНИЛС, ИНН», — рассказали в «Мошеловке».
Однако после оплаты связь с «турагентством» теряется, а документы используются для оформления электронных кошельков в целях дропперства. Особый интерес для мошенников представляют люди, планирующие зарубежные поездки, добавили эксперты.
В «Мошеловке» советуют подавать документы на загранпаспорт лично в МФЦ или ГУВМ МВД либо через официальный портал «Госуслуги». При обращении в турагентства и визовые центры, там рекомендуют проверять их наличие в официальных реестрах.
«Опасайтесь слишком быстрых сроков и низких цен, а также требований перевести деньги на карту физического лица», — заключили в пресс-службе.