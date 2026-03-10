Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что увеличит удары по Ирану в 20 раз при остановке поставок нефти

Трамп предупредил Иран о последствиях в случае закрытия Ормузского пролива.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Тегерану ударами «в 20 раз сильнее» в случае остановки поставок нефти. Он предупредил, что США мощно ответят на закрытие Ираном Ормузского пролива. Так он написал в своей соцсети.

Президент США считает, что Вашингтону удастся нанести по Ирану такой удар, после которого он будет «не в состоянии восстановиться». Он напомнил, что многие страны используют для поставок Ормузский пролив.

«Если Иран сделает что-либо для остановки поставок нефти в Ормузском проливе, США ударят по ней в 20 раз сильнее, чем били до этого», — анонсировал Дональд Трамп.

Он считает, что смог впечатлить президента России Владимира Путина операцией против Ирана. По мнению главы Белого дома, мир еще не видел таких военных действий.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше