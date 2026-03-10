Трамп заявил, что увеличит удары по Ирану в 20 раз при остановке поставок нефти

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Тегерану ударами «в 20 раз сильнее» в случае остановки поставок нефти. Он предупредил, что США мощно ответят на закрытие Ираном Ормузского пролива. Так он написал в своей соцсети.
Президент США считает, что Вашингтону удастся нанести по Ирану такой удар, после которого он будет «не в состоянии восстановиться». Он напомнил, что многие страны используют для поставок Ормузский пролив.
«Если Иран сделает что-либо для остановки поставок нефти в Ормузском проливе, США ударят по ней в 20 раз сильнее, чем били до этого», — анонсировал Дональд Трамп.
Он считает, что смог впечатлить президента России Владимира Путина операцией против Ирана. По мнению главы Белого дома, мир еще не видел таких военных действий.