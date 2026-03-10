В Хабаровске за выходные с дорог вывезли более тысячи кубометров снега

В Хабаровске дорожные службы даже на праздниках продолжали активную борьбу с последствиями снегопадов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
За прошедшие выходные на трассах краевого центра работало 148 единиц спецтехники. По данным мэрии, рабочие собрали и вывезли с улиц 1 186 кубометров снега. Чтобы на дорогах не было скользко, специалисты использовали девять кубов пескосоляной смеси для обработки опасных участков.
Работа не прекращается и в будни: сегодня утром на дежурство вышли еще 40 машин. Погода сейчас благоволит уборке: осадков в городе не ожидается, а температура днем составит от −4 до −12 градусов при очень слабом ветре.
