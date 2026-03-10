Соцфонд назвал профессиональные отрасли с самыми молодыми пенсионерами

«С января шесть россиян в возрасте 35 лет и моложе оформили досрочную пенсию. Двое самых молодых из них в этом году только отпразднуют 30-летие. Большинству ранний выход на пенсию обеспечила работа в качестве пилота гражданской авиации», — сказано в сообщении.