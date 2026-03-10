Ричмонд
Во Владивостоке установят 55-метровое колесо обозрения в парке Минного городка

Одновременно насладиться видами с высоты смогут 144 человека.

Источник: Комсомольская правда

В краевой столице стартовал монтаж нового символа парка Минного городка — 55-метрового колеса обозрения. Конструкция станет одной из главных доминант обновленного общественного пространства, обещая горожанам и туристам захватывающие виды на бухту Золотой Рог и живописную панораму города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Высота аттракциона достигнет 55 метров, а диаметр его вращающейся части составит почти 52 метра. На колесе установят 24 закрытые кабинки, каждая из которых рассчитана на шесть пассажиров. Таким образом, одновременно насладиться видами с высоты смогут 144 человека. Для сравнения, существующее колесо обозрения на Спортивной набережной имеет высоту всего 28 метров, и его кабинки открыты.

Технический запуск нового колеса запланирован на май этого года, а первых пассажиров обещают прокатить уже в июне.