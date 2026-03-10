В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку машины

«Мы предусмотрели риски нецелевого использования средств и нарушения имущественных прав детей. Указали в законопроекте, что автомобиль должен приобретаться в общую собственность детей. А если родители продадут его в течение трёх лет, то средства маткапитала нужно будет вернуть государству», — рассказал Миронов, подчеркнув, что стоимость транспорта, согласно законопроекту, не должна превышать двух миллионов рублей, а двигатель — не более 125 лошадиных сил.