Умер раскрывший систему прослушки в Белом доме помощник Никсона

Ранее на 94-м году жизни скончался Александр Авдонин — доктор геолого-минералогических наук, сыгравший ключевую роль в обнаружении останков царской семьи в Поросенковом Логу. С 1993 года Авдонин работал старшим научным сотрудником, а в 2006-м возглавил отдел истории династии Романовых. По его инициативе открыли Зал памяти династии в Музее истории и археологии Урала, позже переросший в экспозицию «Дом Романовых и Урал».