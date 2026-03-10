Ричмонд
Умер раскрывший систему прослушки в Белом доме помощник Никсона

На 100-м году жизни скончался бывший помощник президента США Ричарда Никсона Александр Баттерфилд. Он умер у себя дома в Сан-Диего, сообщила The New York Times со ссылкой на его супругу.

Источник: Life.ru

В 1973 году Баттерфилд, будучи сотрудником аппарата Белого дома, дал показания Конгрессу о том, что Никсон тайно записывал все разговоры в Овальном кабинете. Это признание подлило масла в огонь расследования незаконного прослушивания штаб-квартиры Демократической партии в гостинице «Уотергейт» и в итоге привело к отставке президента.

Ранее на 94-м году жизни скончался Александр Авдонин — доктор геолого-минералогических наук, сыгравший ключевую роль в обнаружении останков царской семьи в Поросенковом Логу. С 1993 года Авдонин работал старшим научным сотрудником, а в 2006-м возглавил отдел истории династии Романовых. По его инициативе открыли Зал памяти династии в Музее истории и археологии Урала, позже переросший в экспозицию «Дом Романовых и Урал».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

