Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Соцфонде рассказали о россиянах, которые оформили пенсию досрочно в 2026 году

Большая часть из них — пилоты гражданской авиации, сообщила пресс-служба организации.

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Шесть граждан России в возрасте до 35 лет включительно оформили досрочную пенсию с начала 2026 года. Большая часть из них — пилоты гражданской авиации, сообщила ТАСС пресс-служба Соцфонда.

«С января шесть россиян в возрасте 35 лет и моложе оформили досрочную пенсию. Двое самых молодых из них в этом году только отпразднуют 30-летие. Большинству ранний выход на пенсию обеспечила работа в качестве пилота гражданской авиации, где выслуга лет считается из налета часов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего среди молодых пенсионеров три пилота, самому старшему — 33 года.

В ведомстве добавили, что в число пенсионеров до 35 лет также попали два творческих работника. В этом году им исполняется 31 и 34 года, а выслуга, позволившая досрочно получить пенсию, составляет у обоих 15 лет. Самый старший среди молодых пенсионеров — работник аварийно-спасательной службы, ему 35 лет, рассказали в пресс-службе.