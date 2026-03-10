В Соцфонде рассказали о россиянах, которые оформили пенсию досрочно в 2026 году

В ведомстве добавили, что в число пенсионеров до 35 лет также попали два творческих работника. В этом году им исполняется 31 и 34 года, а выслуга, позволившая досрочно получить пенсию, составляет у обоих 15 лет. Самый старший среди молодых пенсионеров — работник аварийно-спасательной службы, ему 35 лет, рассказали в пресс-службе.