Посетитель ресторана схватил Трампа за средний палец: вот чего хотел мужчина

Пожилой мужчина схватил президента США Дональда Трампа за средний палец и некоторое время удерживал, притягивая его к себе. Этот эпизод произошёл в венесуэльском ресторане «Эль Арепазо», куда Трамп зашёл после встречи с однопартийцами.
Трамп заявил, что зашёл в ресторан за едой. Он пробыл в заведении около пяти минут, общаясь с его хозяином и посетителями. Когда американский лидер протянул руку пожилому гостю, тот сжал палец президента и не отпускал, пока Трамп не сосредоточил на нём своё внимание. Мужчина что-то сказал Трампу и получил ответ, после чего отпустил палец президента и тот удалился.
Зачем Дональд Трамп с улыбкой ударил канцлера ФРГ Фридриха Мерца по ноге во время публичного мероприятия, читайте здесь на KP.RU.
Ранее президент США Дональд Трамп съел обед Владимира Зеленского после перепалки в Овальном кабинете.
Тем временем Трамп исключил Такера Карлсона из MAGA и заявил, что тот сбился с пути. Журналист выступил против операции США в Иране.