Ушла из жизни омская журналистка Людмила Олейник

В Омске скончалась известная журналистка Людмила Олейник, ветеран омских средств массовой информации и член Союза журналистов. Прощание с коллегой состоится во вторник, 10 марта, в 13:00 по адресу: улица 10 лет Октября, 208 В. Скорбную новость сообщили в региональном Союзе журналистов.
Людмила Олейник посвятила журналистике более четырех десятилетий, оставив заметный след в развитии региональных медиа. Она получила образование на факультете журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и окончила Новосибирскую высшую партийную школу. С 1980 года состояла в Союзе журналистов.
Трудовой путь начинался в Павлоградском районе Омской области, в редакции газеты «Звезда». Многие годы Людмила Ивановна работала в Омском комитете по телевидению и радиовещанию, пройдя путь от корреспондента до редактора студии телевидения и редактора общественно-политических программ на радио.
В 1990-е годы она трудилась старшим редактором, затем заместителем главного редактора журнала «Земля Сибирская, дальневосточная», а с 1995 по 1997 год возглавляла телерадиокомпанию АО «ТелеОмск».
Новый этап карьеры был связан с государственной и муниципальной службой, где она отвечала за информационную политику: с 1998 по 2001 год возглавляла пресс-службу департамента образования администрации Омска, затем до 2005 года работала пресс-секретарем в управлении физической культуры и спорта. Даже после выхода на пенсию ее опыт оставался востребованным — вплоть до 2020 года она сотрудничала с Омской высшей школой спортивного мастерства и бюджетным учреждением «Спортивный город».
Коллеги запомнили Людмилу Олейник как профессионала высокого класса, активного и порядочного человека. Омское отделение Союза журналистов России и редакция «КП Омск» выражают глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Ивановны.