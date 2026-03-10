Ушла из жизни омская журналистка Людмила Олейник

Новый этап карьеры был связан с государственной и муниципальной службой, где она отвечала за информационную политику: с 1998 по 2001 год возглавляла пресс-службу департамента образования администрации Омска, затем до 2005 года работала пресс-секретарем в управлении физической культуры и спорта. Даже после выхода на пенсию ее опыт оставался востребованным — вплоть до 2020 года она сотрудничала с Омской высшей школой спортивного мастерства и бюджетным учреждением «Спортивный город».