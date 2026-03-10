Советник верховного лидера Ирана заявил о готовности к длительной войне с США

— Я больше не вижу места для дипломатии. Потому что Дональд Трамп (президент США — прим. «ВМ») обманывал других и не выполнял своих обещаний, и мы дважды сталкивались с этим в ходе переговоров — пока мы вели переговоры, они наносили нам удары, — отметил Харази в интервью.