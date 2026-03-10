Советник верховного лидера Ирана заявил о готовности к длительной войне с США

Иран готов к затяжному конфликту с Соединенными Штатами. Об этом во вторник, 10 марта, в интервью CNN заявил советник по внешней политике при канцелярии верховного лидера страны Камаль Харази.
По его словам, места для дипломатии больше нет, поскольку США дважды наносили удары в ходе переговоров.
— Я больше не вижу места для дипломатии. Потому что Дональд Трамп (президент США — прим. «ВМ») обманывал других и не выполнял своих обещаний, и мы дважды сталкивались с этим в ходе переговоров — пока мы вели переговоры, они наносили нам удары, — отметил Харази в интервью.
При этом он призвал арабские страны Персидского залива оказать давление на Вашингтон, чтобы остановить войну, иначе они понесут серьезные убытки.
Ранее Трамп заявил, что военная операция против Ирана близка к завершению. По его словам, у Ирана больше «нет флота, нет связи, нет военно-воздушных сил», «в военном смысле ничего не осталось».
4 марта в СМИ появилась информация о том, что Вашингтон рассчитывает, что операция против Ирана займет не менее 100 дней. По данным издания Politico, Центральное командование США обратилось к ведомству с просьбой направить в свою штаб-квартиру в Тампе больше офицеров военной разведки для поддержки операции.