Философия спасет мир: профессор Сергей Ячин сделал сообщение во Владивостоке

Известный во Владивостоке и его пределами профессор философии Сергей Евгеньевич Ячин отметил свое 75-летие беседой с единомышленниками в книжном магазине «Игра слов» в конце прошлой недели, 6 марта. Сообщение профессора «Миссия философии — дать понять человеку, что значит быть разумным, моральным, свободным, творческим» (12+) сопровождалось оживленной дискуссией на предложенные профессором темы. За происходящим внимательно наблюдал обозреватель ИА PrimaMedia Александр Куликов.
Во Владивостоке беседуют на философские темы. Место встречи, наверное, изменить можно, но стоит ли? В «Игре слов» тепло и уютно от расположенных рядом книжных полок, а за стеклянной дверью-окном в стремительно наступающих сумерках вьется легкий снежок.
Сегодняшний повод для философских бесед — 75-летный юбилей хорошо известного во Владивостоке, да и за его пределами профессора ДВФУ, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, действительного члена Российского философского общества, доктора философских наук (по теме «Понятийное мышление в структуре сознательной деятельности») Сергея Ячина. Причина беседы — необходимость поговорить о том, как может помочь философия современному человеку в нынешней непростой ситуации быть разумным, моральным, свободным творческим.
Отправная точка — мысли и высказывания античных философов, идеи Эммануила Канта. А также осознание того, что сказанное великими умами прошлого сегодня нуждается в новом осмыслении. Начало начал — человеческий разум. К нему обращаемся и на него уповаем. И посему обращение профессора Ячина к собравшимся в «Игре слов» звучит так: «Соратники по разумности, братья по разуму». Ну, а дале начинается беседа, где, как в древние времена, звучит слово Учителя, и дается право голоса Ученику.
Кто-то слышит это в первый раз, кто-то уже слышал — в любом случае обстановка, в которой проходит беседа, свободный формат общения создает атмосферу изначального постижения истин, необходимых нам именно сегодня.
— Если вы не знаете, не понимаете, что такое добро, вы не можете быть истинно добродетельными (мысль Сократа).
"Цитата из Сократа.
Однажды мой ученик спросил меня: «Можно ли научить добродетели?» И я ответил ему: «Нельзя просто передать добродетель, как передают знания. Она рождается в душе человека через самопознание и стремление к истине».
Теперь я уверен: добродетель — это путь, а не конечная цель. Это постоянное стремление к совершенству, к познанию себя и мира. И каждый раз, когда я встречаю человека, ищущего истину, я вижу в нем потенциал для развития этих великих качеств.
В конце концов, я пришел к выводу, что высшая добродетель — это мудрость, объединяющая в себе все остальные. И она доступна каждому, кто готов искать истину и развивать свой разум.
— Если вы не знаете и не думали никогда, что такое справедливость, вы не можете быть справедливыми до конца.
— Если вы не знаете, что такое красота, вы не сможете целиком познать прекрасное в окружающем вас мире.
"Человеку дан разум.
А с ним и возможность совершать разумные поступки. Или рациональные? В обычной речи эти словами кажутся синонимами, но так ли это на самом деле?
— Мы говорим: «Это неразумно». Но это не совсем то, что нерационально. Когда ты говоришь: «Я разумею», это не то же самое, что сказать: «Я знаю».
Одно дело — знать (знание может передаваться на веру), другое дело — понимать (понимание достигается самим человеком).
Вот такие мысли возникают, когда слушаешь профессора Ячина и тех, кто вступает с ним в дискуссию. Человеческие мысли облекаются словами, слова порождают мысли. С тех самых пор, когда Рене Декарт провозгласил: «Cogito ergo sum», то есть «Я мыслю, стало быть существую») прошло чуть менее 400 лет, и, к счастью, человечество еще соответствует этой формуле, хотя, кажется, все делает для того, чтобы это было не так. Мысли подменяется шаблонами, коими заполнен Интернет, истины — правилами, навязанными блогосферой, свободный разум — следованием этим правилам, реальную жизнь — симулякрами.
Тем ценнее, когда некое юное создание, наслушавшись речей профессора философии приходит к такому осторожному выводу: «Мне кажется, что быть разумным — это, в первую очередь, стремиться критически оценивать реальность, искать причины, следствия, стремиться проникнуть в суть вещей».
— Как вы до этого дошли? — спрашивает юную собеседницу Ячин.
— Я достаточно давно стараюсь достаточно по-дилетантски найти какой-то подход к жизни. А филология в моем понимании — это такая очень обширная гуманитарная наука, которая не сводится к тексту, а так или иначе затрагивает философию и попытки осмыслить жизнь, — отвечает она.
Ячин согласно кивает. Ответ ему нравится.
И философская беседа течет дальше. Говорит профессор, говорят другие, спорят, соглашаются, размышляют.
— Никогда не поздно говорить о том, что значит быть человеком, что значит быть разумным, необязательно ждать какого-то удобного повода.
— Я призываю вас помнить, что мы, как существа разумные, должны из раза в раз свою разумность подтверждать, утверждать и обосновывать.
— Сегодня философия особым образом должна вернуться к исходным вопросам, но совершенно иначе, исходя из той ситуации, в которой мы оказались. Последние изыскания в области антропологии и онтологии поведения животных показывают, насколько способности животных близки нам. И вот тут возникает вопрос: чем же всё-таки человек отличается от высших животных?
— Мы наблюдаем конец человеческой исключительности. Все мы сейчас являемся свидетелями вторжения больших лингвистических моделей в нашу жизнь. Может быть, некоторые из вас уже столкнулись с тем, что беседовать с искусственным интеллектом интереснее, чем с обычным человеком. Почему? Потому что ИИ владеет всеми накопленными знаниями человечества.
— Поэтому вопрос о разумности человека фактически упирается в вопрос, а чем же мы всё-таки отличаемся, с одной стороны, от компьютерных моделей и чем отличаемся от высших животных? Вот это пространство, которое нам сегодня отведено, чтобы быть человеком, оно становится всё хуже и хуже.
"И тут на помощь приходит Иммануил Кант,
который вывел три четких критерия, которые в совокупности и делают человека человеком:
1) способность мыслить о вещах, которые не могут быть даны на опыте (трансцендентальная способность);
2) способность поступать нравственно (закон категорического императива);
3) способность понимать и чувствовать прекрасное.
Есть у тебя три этих способности — ты человек. Нет хотя бы одной — извини, дорогой товарищ, что-то с тобой не так. А ты думал — напялил на себя какую-нибудь крутую тряпку, вставил в уши какой-нибудь крутой музон, и всё пучком? А вот и нет. Очеловечивайся, пока не поздно, пока не расчеловечился вконец.
— Быть человеком означает постоянно отвечать на вопрос: "Что я как свободно действующее существо могу и должен сделать из себя сам? Вот это и есть хорошее. Сегодня я попытаюсь показать, в чем заключается наша особенность. Человек живет не только тем, что есть, но и тем, что должно быть… Ты должен жить в соответствии с разумом. Разум — это закон свободы и, собственно говоря, моральный закон человека.
— Был такой древнегреческий философ и поэт Пиндар, ему принадлежит знаменитая фраза «Стань тем, кто ты есть, узнав какой ты есть». Довольно часто она воспроизводится в другом варианте: «Стань тем, кто ты есть, обучаюсь». То есть ты должен узнать, кто ты есть, иначе ты не станешь человеком. Вопрос в том, можешь узнать сам по себе, независимо от других.
— Быть разумным — это значит уметь мечтать о чем-то. Вот это и есть проявление вашей разумности, когда вы становитесь проектом самому себе. Время для человека течет из будущего.
В общем, думайте сами, решайте сами… Что есть мораль, какими рамками должна ограничиваться личная свобода, что дает человеку творчество? Какую роль в нашей жизни играет философия? Способна ли она спасти мир, как некогда пыталась красота (и до сих пор пытается)?