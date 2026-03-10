Философия спасет мир: профессор Сергей Ячин сделал сообщение во Владивостоке

Вот такие мысли возникают, когда слушаешь профессора Ячина и тех, кто вступает с ним в дискуссию. Человеческие мысли облекаются словами, слова порождают мысли. С тех самых пор, когда Рене Декарт провозгласил: «Cogito ergo sum», то есть «Я мыслю, стало быть существую») прошло чуть менее 400 лет, и, к счастью, человечество еще соответствует этой формуле, хотя, кажется, все делает для того, чтобы это было не так. Мысли подменяется шаблонами, коими заполнен Интернет, истины — правилами, навязанными блогосферой, свободный разум — следованием этим правилам, реальную жизнь — симулякрами.