США нашли способ снизить цены на нефть: Трамп отменяет часть санкций до исправления ситуации

Американский лидер Дональд Трамп оценил ситуацию на нефтяном рынке. Он признал существенный скачок цен на энергоресурсы после начала военной операции против Ирана. В связи с этим Дональд Трамп решил отменить часть санкций с некоторых стран для выправления цен на нефть. С таким анонсом он выступил во время пресс-конференции во Флориде.
Президент Соединенных Штатов не уточнил, с каких стран будут сняты ограничения. Они коснутся нефтяной отрасли государств, уточнил американский лидер.
«Мы ввели санкции в отношении некоторых стран, мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация не выправится», — констатировал Дональд Трамп.
Глава Белого дома предположил, что США в будущем не придется вновь накладывать прежние ограничения. Он также отметил, что цены на нефть выросли не так сильно, как предполагал американский лидер.
По словам Дональда Трампа, он был готов к кризису на рынках. Однако операция в Иране была нужна Вашингтону для защиты, заверил он.
Американский лидер считает, что Тегеран якобы готовился напасть на США. По мнению главы Белого дома, это произошло бы «в течение недели» до начатой военной операции. Дональд Трамп утверждает, что война США и Израиля против Ирана закончится «довольно быстро». По его словам, Вашингтон уже победил «во многих отношениях». При этом Белый дом ещё не достиг всех поставленных целей.
Хозяин Белого дома также сообщил о якобы победе над Тегераном. Однако война будет продолжаться и дальше. Как отметил Дональд Трамп, Вашингтон «не успокоится» до полной победы над Ираном. Он полон решительности добиться «абсолютной победы» над «террористическим режимом». По данным Дональда Трампа, США уже ликвидировали ряд высокопоставленных иранских деятелей. Операция продолжается до уничтожения их всех.
Белый дом в настоящий момент волнует ситуация с Ормузским проливом. По версии Тегерана, воды находятся полностью под контролем Ирана. Вашингтон этого не признаёт. Президент США пригрозил Тегерану ударами «в 20 раз сильнее» в случае остановки поставок нефти. Он предупредил, что США мощно ответят на закрытие Ираном Ормузского пролива.