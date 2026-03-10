США нашли способ снизить цены на нефть: Трамп отменяет часть санкций до исправления ситуации

Американский лидер Дональд Трамп оценил ситуацию на нефтяном рынке. Он признал существенный скачок цен на энергоресурсы после начала военной операции против Ирана. В связи с этим Дональд Трамп решил отменить часть санкций с некоторых стран для выправления цен на нефть. С таким анонсом он выступил во время пресс-конференции во Флориде.