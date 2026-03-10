Ричмонд
Ход королевы: Жансая Абдумалик наслаждается материнством

Казахстанская шахматистка, международный гроссмейстер Жансая Абдумалик поделилась радостями материнства, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

На днях шахматистка опубликовала в Instagram новый пост, где показала беременность и поздравила женщин с Международным женским днем. На черно-белом фото спортсменка позирует в облегающем платье, подчеркнувшем округлившийся живот.

«Женщины создают жизнь, дарят любовь и формируют будущее», — отметила Абдумалик.

Она также добавила, что благодарна за возможность переживать этот прекрасный путь.

В 2023 году спортсменка вышла замуж, а в августе 2025 года родила первенца.

Также казахстанский исполнитель Али Окапов через соцсети обратился к поклонницам в Международный женский день.