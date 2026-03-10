Кто виноват в травмировании женщины на лестнице, выясняют прокуратура и администрация Владивостока

Информация о несчастном случае была опубликована в социальных сетях. По словам очевидцев, пожилая женщина споткнулась и сломала ногу на лестнице между домом № 45 по улице Добровольского и автостоянкой. На место происшествия вызывали бригаду скорой медицинской помощи.
Лестница представляет собой покосившиеся бетонные ступеньки без перил, несмотря на то, что пешеходный трафик в этом месте интенсивный.
На публикацию отреагировали в МЦУ Владивостока. Информацию передали профильным специалистам городской администрации, чтобы установить принадлежность лестницы. По публично-кадастровой карте было выявлено, что лестница находится в границах придомовой территории, поэтому ответственность за её содержание лежит на управляющей организации. Управление содержания жилищного фонда Владивостока также было проинформировано о несчастном случае.
Местные жители отмечают, что в этом месте постоянно проводят работы на теплотрассе, так что лестница может быть разбита и стараниями ремонтных бригад.
Прокуратура, также заинтересовавшаяся публикацией о падении женщины на разрушенной лестнице, со своей стороны уточняет круг должностных лиц, ответственных за содержание объекта пешеходной инфраструктуры, и проверяет своевременность принятия мер по приведению лестницы в надлежащее состояние. После завершения проверки будут приняты меры реагирования.
Отметим, что во Владивостоке многие лестницы в разных зонах ответственности находятся в неудовлетворительном состоянии. Например, длительное время остаются в аварийном состоянии лестница, ведущая к пассажирской платформе железнодорожной станции Мыс Чуркин, и лестница от проспекта Красного Знамени к улице Луговой. В конце января администрация Владивостока объявила аукцион за 17,3 млн рублей на ремонт этих объектов, однако в процессе процедуры выяснилось, что смета была завышена, поэтому торги отменили и объявили заново — уже за 14,8 млн рублей. Но сроки на исполнение контракта не продлили — ремонт должны завершить к концу июня.
На прогнившую деревянную лестницу к станции Мыс Чуркин горожане жаловались давно. Город и «Российские железные дороги» выясняли, в чьей зоне ответственности находится проблемный объект, в итоге ремонтом занялся город. Новую лестницу обещают сделать бетонной.
В прошлом году удалось отремонтировать лестницу на соседней железнодорожной станции — Мальцевской. Ремонту также предшествовало разбирательство по установлению принадлежности лестницы. Администрация свой объект честно отремонтировала, а за «РЖД» остался должок в виде ремонта сопряжения лестницы и платформы, которое представляло собой грунтовую тропинку, укреплённую старыми досками. После вмешательства транспортной прокуратуры железнодорожники обеспечили этому сопряжению нормальный асфальт.