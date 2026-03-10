Кто виноват в травмировании женщины на лестнице, выясняют прокуратура и администрация Владивостока

Отметим, что во Владивостоке многие лестницы в разных зонах ответственности находятся в неудовлетворительном состоянии. Например, длительное время остаются в аварийном состоянии лестница, ведущая к пассажирской платформе железнодорожной станции Мыс Чуркин, и лестница от проспекта Красного Знамени к улице Луговой. В конце января администрация Владивостока объявила аукцион за 17,3 млн рублей на ремонт этих объектов, однако в процессе процедуры выяснилось, что смета была завышена, поэтому торги отменили и объявили заново — уже за 14,8 млн рублей. Но сроки на исполнение контракта не продлили — ремонт должны завершить к концу июня.