Шайдорова номинировали на международную премию и сделали конкурентом Малинина

По данным издания, голосование пройдет в четырех номинациях: «Лучший костюм», «Развлекательная программа», «Лучший хореограф» и «Лучший тренер». Олимпийский чемпион Италии Михаил Шайдоров включен в список претендентов в номинации «Лучший костюм» (выступление в произвольной программе Олимпиады-2026).
«Это пока лонг-лист. Голосование болельщиков продлится до 18 марта. В итоге в каждой категории останется по три номинанта. Победителей объявят 29 марта на банкете чемпионата мира в Праге», — отмечает издание. Его конкурентами станут американец Илья Малинин, эстонский фигурист Александр Селевко, японка Каори Сакамото и другие.
Напомним, ранее дизайнеры костюмов олимпийского чемпиона по фигурному катанию Михаила Шайдорова рассказали историю создания победных нарядов казахстанца.