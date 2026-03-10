Трое ветеранов из Иркутской области отметили столетний юбилей

Андрей Дукачев родом из Тулунского района. Когда началась война, ему было 15. Он возил грузы на лошадях по реке Уда в Тофаларию. В 1943 году его призвали и отправили на Дальний Восток. Там он прослужил семь лет — был минометчиком, командиром отделения, старшиной. Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации работал шофером, слесарем и механиком. Сейчас живет в Грановщине.