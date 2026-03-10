Трое ветеранов из Иркутской области отметили столетний юбилей

В конце февраля и начале марта 2026 три ветерана Великой Отечественной войны, живущие в Иркутской области, отпраздновали 100-летие. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.
Андрей Дукачев родом из Тулунского района. Когда началась война, ему было 15. Он возил грузы на лошадях по реке Уда в Тофаларию. В 1943 году его призвали и отправили на Дальний Восток. Там он прослужил семь лет — был минометчиком, командиром отделения, старшиной. Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации работал шофером, слесарем и механиком. Сейчас живет в Грановщине.
Александр Каханов родился в Казахстане. В 19 лет ушел на фронт, потеряв к тому времени отца. В первом же бою в Будапеште получил тяжелое ранение и встретил Победу в госпитале. Вернувшись, трудился, создал семью, воспитал четверых детей. В Ангарске живет с 1998 года.
Иван Валюхов родился в Краснодарском крае. В войну пережил оккупацию. В 17 лет его призвали, служил в Донецком округе, Победу встретил на турецкой границе, а демобилизовался только в 1950-м. После войны жил в Сочи, потом с семьей переехал в Иркутскую область. Много лет работал на железной дороге — был слесарем, механиком, начальником поезда. Воспитал четырех детей. Сегодня живет в Маркова.
— Желаю Андрею Степановичу, Александру Васильевичу и Ивану Ефимовичу бодрости, бесконечного оптимизма, тепла и заботы со стороны родных, — поздравил ветеранов Игорь Кобзев.
