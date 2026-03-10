В Омске восстановят старейшее деревянное здание, где лечился Достоевский

В Омске планируется реконструкция старейшего деревянного здания города — летних палат военного госпиталя 1823 года постройки. В этом историческом здании лечился Фёдор Достоевский в период отбывания каторги. Работы по восстановлению объекта начнутся в 2026 году.
Летние палаты — уникальное сооружение, сохранившееся без переделок. Все подлинные деревянные конструкции и архитектурные элементы находятся в идеальном состоянии. В основу реконструкции в стиле ампир ляжет подробный чертеж, найденный в архивах.
После восстановления объект планируется музеефицировать. Специалисты убеждены, что только музейный статус сможет обеспечить сохранение памятника в идеальном состоянии. Летние палаты войдут в туристический маршрут по местам, связанным с пребыванием Достоевского в Омске, вместе с воссозданным Воскресенским собором и местом раскопок острога.
Напомним, Федор Достоевский отбывал каторгу в Омске с 1850 по 1854 год. Этот период оказал огромное влияние на его творчество: впечатления от острога легли в основу «Записок из Мёртвого дома» и помогли в создании образа Раскольникова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Омичи предпоичитают брать в аренду однушки и студии.