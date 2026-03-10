Россиянам рассказали о главных признаках секты

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Обещание людям тайного знания является главным признаком секты, также большую роль играют противопоставление себя обществу и агрессивная элитарность, а наиболее эффективны в отношении сект — карательные меры. Об этом ТАСС сообщил директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев.
«Главная особенность секты — это тайное знание. Как только заходит речь о некоем тайном знании, известном только группе избранных, можно быть уверенным, что это секта. Никакого тайного знания, естественно, у нормальных людей нет ни в истории, ни в физике, ни в математике — все знания доступны, их можно получить при желании. Поэтому, в общем, это главный признак всех сект», — рассказал он.
Он привел в пример и другие признаки сект, среди которых: агрессивная элитарность и противопоставление себя обществу, воспринимаемому «как серое быдло».
«Профилактические меры в их отношении действуют не очень хорошо, но вот меры карательные и запретительные действуют отлично. Так что самое эффективное, что можно сделать с сектой — это просто запретить ее как экстремистскую террористическую организацию», — резюмировал Силантьев.