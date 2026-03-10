Россиянам рассказали о главных признаках секты

«Главная особенность секты — это тайное знание. Как только заходит речь о некоем тайном знании, известном только группе избранных, можно быть уверенным, что это секта. Никакого тайного знания, естественно, у нормальных людей нет ни в истории, ни в физике, ни в математике — все знания доступны, их можно получить при желании. Поэтому, в общем, это главный признак всех сект», — рассказал он.