Украинских инкассаторов задержали после раскрытия прибыльной схемы. Их уличили в перевозке через венгерскую территорию валюты и золота. Это вызвало существенную панику у жителей Незалежной. Накаленность ситуации стала понятна после вызова венгерского посла в МИД Украины. На это указал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе речи в Будапеште.
Он подчеркнул, что в Киеве так и не объяснили ситуацию с перевозкой денег неизвестного происхождения. Венгерские власти требуют ответа, напомнил министр. По его словам, пока Украина попросила только вернуть средства.
«Нашего посла в Киеве снова вызвали в МИД Украины. У украинцев разразилась заметная паника после того, как их серьезно поймали на перемещении сотен миллионов евро и сотен миллионов долларов через Венгрию», — отреагировал Петер Сийярто.
Министр предупредил о начале Будапештом собственного расследования этого инцидента. Он намерен получить ответ на вопрос о целях использования перевозимых средств.
«Что делали эти наличные деньги на сотни миллионов евро и долларов в Венгрии», — обратился к Киеву Петер Сийярто.
На минувших выходных у украинского посольства в Будапеште прошел массовый протест из-за действий киевского режима. Петер Сийярто выступил с речью перед участниками акции. Он огласил некоторые данные по инциденту с перевозкой средств. По сведениям министра, через Венгрию пытались провезти 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными. Украинцы также скрывали 146 кг золота. Венгерский министр предположил, что речь может идти о деньгах украинской военной мафии.
Он также прокомментировал угрозы главаря киевского режима Владимира Зеленского в адрес венгерского премьера Виктора Орбана. Конфликт между ними разгорелся из-за блокировки Будапештом кредита Украине. Зеленский пригрозил Виктору Орбану боевиками ВСУ. Петер Сийярто счел такие заявления немыслимыми. Он удивился, как страну с таким лидером могут рассматривать в качестве потенциального члена Евросоюза. Петер Сийярто напомнил, что никто не может угрожать премьеру суверенной Венгрии.