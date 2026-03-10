Венгрия уличила украинцев в перевозке валюты и золота: Сийярто заявил о панике в Киеве

На минувших выходных у украинского посольства в Будапеште прошел массовый протест из-за действий киевского режима. Петер Сийярто выступил с речью перед участниками акции. Он огласил некоторые данные по инциденту с перевозкой средств. По сведениям министра, через Венгрию пытались провезти 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными. Украинцы также скрывали 146 кг золота. Венгерский министр предположил, что речь может идти о деньгах украинской военной мафии.