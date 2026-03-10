Fars: США атаковали ракетами школу в иранском городе Хомейн

Американские военные атаковали школу в городе Хомейн на территории Ирана. Об этом информирует агентство Fars. Сообщается, что учебное заведение подверглось ракетной атаке.
«Час назад школа подверглась враждебному нападению со стороны сионистского режима», — сообщает издание в Telegram-канале, ссылаясь на заместителя начальника службы безопасности провинции.
Чиновник добавил, что повреждены также несколько домов около школы.
Ранее агентство Tasnim показало фотографии детей, погибших в результате атаки вооруженных сил США по школе в городе Минаб в Иране.
Напомним, что инцидент произошел 28 февраля во время эскалации конфликта на Ближнем Востоке. США ударили по начальной школе для девочек в Минабе. Жертвами атаки стали 165 девочек и по меньшей мере 14 учителей.
При этом Трамп возложил на Иран ответственность за удар по школе в Минабе.