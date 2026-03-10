Трамп анонсировал скорое окончание операции в Иране: США опережают график

Глава Белого дома указал на отсутствие выбора у США. Он считает, что операция против Ирана в любом случае должна была начаться. Однако не все в команде Дональда Трампа были с ним согласны. Президент Соединенных Штатов рассказал о разногласиях с вице-главой государства Джей Ди Вэнсом во взглядах на ситуацию вокруг Ирана. При этом сейчас он вовлечен в военную операцию, добавил Дональд Трамп. По его словам, Джей Ди Вэнс «с возрастающим энтузиазмом» следил за ее проведением.