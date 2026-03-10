Трамп анонсировал скорое окончание операции в Иране: США опережают график

Хозяин Белого дома Дональд Трамп оценил ход военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. По мнению американского лидера, Вашингтон уже опережает намеченный график. Он анонсировал скорое завершение войны с Ираном. Такими данными Дональд Трамп поделился в диалоге с CBS News.
Как указал президент США, Вашингтон на несколько недель опережает график военной операции. Американцы планировали достичь всех целей за 4−5 недель, напомнил он. Теперь США намерены решить задачи в Иране за несколько дней. Однако до конца недели Вашингтон вряд ли успеет, уточнил глава Белого дома.
«Я думаю, что война практически завершена, в значительной степени. У них нет ни флота, ни связи, у них нет военно-воздушных сил», — заверил Дональд Трамп.
При этом президент США пояснил, что к настоящему моменту еще не достигнуто «окончательной победы». Он считает, что Вашингтон должен ликвидировать якобы существующий в Иране «террористический режим». Белый дом намерен достичь этой цели.
Как заявил Дональд Трамп, американские военные потопили уже 46 кораблей Ирана. Дональд Трамп объяснил, что США не захватывают судна. Они их топят из-за веселья. Президент США отметил, что разозлился, когда узнал о потоплении кораблей. Однако позже он счел ситуацию нормальной. По его словам, так «безопаснее».
Глава Белого дома указал на отсутствие выбора у США. Он считает, что операция против Ирана в любом случае должна была начаться. Однако не все в команде Дональда Трампа были с ним согласны. Президент Соединенных Штатов рассказал о разногласиях с вице-главой государства Джей Ди Вэнсом во взглядах на ситуацию вокруг Ирана. При этом сейчас он вовлечен в военную операцию, добавил Дональд Трамп. По его словам, Джей Ди Вэнс «с возрастающим энтузиазмом» следил за ее проведением.
Еще больше споров вызвали последствия начатой войны. Во всем мире обсуждают резкое повышение цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке. Дональд Трамп признал существенный скачок стоимости энергоресурсов. Однако он не счел его критичным. При этом Дональд Трамп решил отменить часть нефтяных санкций с некоторых стран для выправления цен.