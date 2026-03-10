Ричмонд
Эксперт Шаповалов: США не смогут победить в конфликте с Ираном

США обладают колоссальной мощью, но не способны конвертировать её в реальную победу над Ираном, уверен политолог Шаповалов. Эксперт объяснил, почему ни у одной из сторон нет решающего преимущества в конфликте.

Источник: Аргументы и факты

Конфликт с Ираном на Ближнем Востоке не может завершиться победой США и Израиля, заявил aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Так эксперт ответил на вопрос издания о том, на чьей стороне в развернувшемся противостоянии военное и политическое преимущество.

«Здесь мы должны понимать несопоставимость сил. Конечно, США — крупнейшая военная держава — имеют колоссальное преимущество по отношению к Ирану, но реализовать его не могут. Конфликт не может завершиться победой Соединённых Штатов. Это уже понятно», — сказал Шаповалов.

«Поэтому я бы сказал так: преимущества нет ни у одной, ни у другой стороны. Иран дал достойный ответ агрессорам», — подытожил политолог.

Ранее Шваповалов сообщил, что Израиль и США объявили охоту на нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

