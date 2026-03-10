Боевики ВСУ предпринимают отчаянные попытки совершить диверсии на освобожденных ВС РФ территориях. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал aif.ru, что ждет переодетых диверсантов в российском плену.
Напомним, российские военные с помощью дронов вычислили переодетых украинских диверсантов в районе Купянска Харьковской области. Разведчики ВСУ, спрятав оружие, пытались скрытно пробраться в город в одежде гражданских лиц. Они шли по берегу реки Оскол, прячась за деревьями.
Судя по опубликованным в Сети кадрам, диверсанты не выдержали и открыли огонь по разведывательному дрону ВС РФ. Беспилотник увернулся, а ему на помощь прилетел ударный FPV-дрон.
«Диверсанты в большинстве случаев используют гражданскую одежду мирных жителей, которые не успели эвакуироваться. Если же в такой одежде они попадают в плен, то к ним относятся как к террористам, совершающим преступления. Купянск освобожден российскими ВС. Это очевидно для боевиков ВСУ, поэтому они предпринимают отчаянные попытки совершить теракты в отношении российских военных», — отметил эксперт.
Иванников добавил, что совершаемые боевиками ВСУ диверсии и попытки таких диверсий, проводимые в Купянске, не изменят плачевное положение украинской армии.
«Эти диверсии являются отчаянными попытками руководства украинской армии создать иллюзию контроля над утраченными территориями», — пояснил специалист.
Ранее Зеленского обвинили в гибели женского отряда ВСУ.