«Лица не видно — штраф отменят?» Юрист объяснил, когда можно оспорить наказание с камеры

Водители в интернете нередко делятся «советом», как легко отменить штраф с дорожной камеры: якобы достаточно того, что на снимке не видно лица человека за рулём. Однако на практике этот аргумент почти никогда не работает. Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев пояснил в беседе с Life.ru, что при автоматической фиксации нарушений ПДД ответственность несёт не водитель на фото, а владелец автомобиля.