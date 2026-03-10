Освободившийся из тюрьмы индиец убил 16-летнего юношу молотком и выпил его кровь

В индийском штате Мадхья-Прадеш мужчина, недавно освободившийся из тюрьмы, напал на 16-летнего подростка и убил его. Об этом в четверг, 5 марта, сообщило издание NDTV.
Инцидент произошел днем в деревне Саманна округа Дамох. Подросток шел к сестре на праздник, когда мужчина напал на него сзади. Конфликтов между ними ранее не было.
По словам очевидцев, нападавший сначала сбил юношу с ног палкой, затем несколько раз ударил молотком по голове. После смерти подростка мужчина пил кровь из раны и пытался съесть фрагменты его плоти, а затем скрылся в поле.
Местные жители бросились в погоню, окружили подозреваемого и удерживали его до приезда полиции. Очевидцы отметили, что при задержании он вел себя пугающе спокойно. В полиции предполагают, что у мужчины могло развиться психическое расстройство, ему назначат медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении.
