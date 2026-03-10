Популяцию центров реинтродукции лошади Пржевальского пополнят особи из Китая

Хакасская группировка лошадей Пржевальского, по словам эксперта, остро нуждается еще в двух-трех завозах лошадей из других территорий численностью не менее 30 особей, чтобы в заповеднике начала формироваться своя популяция. На данный момент там находятся первые восемь лошадей Пржевальского, завезенные в октябре 2025 года из заповедника «Оренбургский», о чем ранее сообщал ТАСС.