Популяцию центров реинтродукции лошади Пржевальского пополнят особи из Китая

ОРЕНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Первый в России Центр реинтродукции лошади Пржевальского на территории заповедника «Оренбургский», а также заповедник «Хакасский» готовятся к завозу особей из Китайской Народной Республики. Об этом сообщил ТАСС руководитель центра Евгений Булгаков.
«Завозы планируются из Китайской Народной Республики, если конкретно — из Синьцзянского центра разведения диких лошадей. Сейчас идут переговоры, это главная задача на ближайшие два года», — сказал Булгаков.
Хакасская группировка лошадей Пржевальского, по словам эксперта, остро нуждается еще в двух-трех завозах лошадей из других территорий численностью не менее 30 особей, чтобы в заповеднике начала формироваться своя популяция. На данный момент там находятся первые восемь лошадей Пржевальского, завезенные в октябре 2025 года из заповедника «Оренбургский», о чем ранее сообщал ТАСС.
Также Булгаков рассказал, что «свежая кровь» необходима и оренбургской популяции лошади Пржевальского. «Обмен лошадьми нужен для формирования генетически устойчивой популяции, чтобы избежать случаев инбридинга (близкородственного скрещивания), чтобы популяция была именно самовоспроизводящейся, самодостаточной. Это основа основ для выживания лошадей Пржевальского, успешного функционирования подобных проектов», — отметил он.
В заповеднике «Оренбургский» уточнили, что уже достигнуты некоторые договоренности о сотрудничестве с коллегами из Синьцзянского центра КНР. Создается рабочая группа по завозу лошадей в Россию, планируются взаимные визиты, выборка животных.
Государственный природный заповедник «Оренбургский» учрежден 12 мая 1989 года, в его состав входят пять участков, а общая площадь составляет 38 191 га. Он создан с целью сохранения и восстановления эталонных равнинных, холмисто-увалистых и низкогорных степей. На территории участка «Предуральская степь» работает Центр реинтродукции лошади Пржевальского, где, по данным на конец 2025 года, насчитывается 125 особей.
О лошади Пржевальского.
Лошадь Пржевальского обитала на территории степного пояса Евразии, это последний представитель дикой лошади на Земле. Последний табун из нескольких особей лошадей этого вида наблюдали в дикой природе в 1969 году. Лошадь Пржевальского имеет высочайший, нулевой статус редкости. Вид занесен в Красные книги России и Монголии, в Красный список Международного союза охраны природы.