В Челябинской области из‑за морозов 10 марта отменили занятия в школах

В Кизильском округе сразу несколько школ отменили очные занятия для всех. Это Богдановская, Зингейская, Гранитная, Измайловская, Путьоктябрьская, Кацбахская и Сыртинская школы. В Уральской и Полоцкой школах на дистант перевели учащихся с 1-го по 10-й класс, в остальных школах — с 1-го и 9-й.