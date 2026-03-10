Ричмонд
В Челябинской области из‑за морозов 10 марта отменили занятия в школах

Где и кто сегодня учится дистанционно.

Источник: 1obl.ru

Утро 10 марта в Челябинской области выдалось аномально холодным: местами температура опустилась до −30 градусов. Ряд округов отменил очные занятия, передает ИА «Первое областное».

В Коркино и Снежинске занятия пройдут дистанционно у учащихся 1—4-х классов.

В Трехгорном не учатся 1—7-е классы.

В Магнитогорске и Троицке очные занятия отменили для учащихся первой смены 1—7-х классов.

В Златоусте мороз крепче — там на дистант перевели 1—9-е классы.

В Кизильском округе сразу несколько школ отменили очные занятия для всех. Это Богдановская, Зингейская, Гранитная, Измайловская, Путьоктябрьская, Кацбахская и Сыртинская школы. В Уральской и Полоцкой школах на дистант перевели учащихся с 1-го по 10-й класс, в остальных школах — с 1-го и 9-й.

В Верхнеуральском округе в Краснинской школе дети учатся в обычном режиме. В школе № 1 уроки пройдут дистанционно для 1—8-х классов, в школе № 2 — для 1—9-х классов. В остальных учебных заведениях очные занятия отменены для всех школьников.

В Челябинске и Миассе занятия отменять не стали: здесь утром минимум −24 градуса.

Уточнить информацию об отмене занятий можно в управлении образования своего округа или в конкретной школе.