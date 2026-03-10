Омская настольная игра получила серебро всероссийского конкурса

Игровой формат позволяет в доступной форме изучать положения федерального законодательства о защите прав потребителей, в том числе правила оформления претензий и порядок обращения в надзорные инстанции. Настольная игра, по словам разработчиков, может использоваться в образовательных учреждениях, центрах правовой помощи и общественных приемных для проведения интерактивных занятий.