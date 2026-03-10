Ричмонд
Омская настольная игра получила серебро всероссийского конкурса

Разработка юристов обучает защите прав потребителей в формате интеллектуального поединка.

Источник: Комсомольская правда

Настольная игра омских юристов по защите прав потребителей завоевала второе место на всероссийском конкурсе «Инновационные технологии в правовом просвещении». Проект молодых специалистов региона отмечен Уполномоченным по правам человека как один из лучших в стране.

Разработчики Артемий Гузий и Егор Зазворка создали игру в жанре интеллектуального поединка, используя механику, знакомую поклонникам стратегии «Гвинт». Вместо фантастических персонажей в игровом процессе участвуют покупатели и продавцы, а участникам предстоит выстраивать линии защиты и грамотно применять карты-объекты для отстаивания своей позиции.

Игровой формат позволяет в доступной форме изучать положения федерального законодательства о защите прав потребителей, в том числе правила оформления претензий и порядок обращения в надзорные инстанции. Настольная игра, по словам разработчиков, может использоваться в образовательных учреждениях, центрах правовой помощи и общественных приемных для проведения интерактивных занятий.

