Подполье дало наводку: офицер раскрыл, как поразили штаб ВСУ в Краматорске

Матвийчук рассказал, как вычислили место и время проведения важного совещания командования ВСУ в Краматорске. Удар был нанесенный точный.

Источник: Аргументы и факты

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук раскрыл, как ВС РФ вычислили место и время проведения важного совещания командования 100-й бригады ВСУ в Краматорске в ДНР. Накануне по зданию был нанесен точечный удар.

Ранее появилась информация о том, что в результате атаки штаба противника были ликвидированы 15 украинских военных, 22 получили ранения. Кроме того, были уничтожены четыре пикапа и два броневика противника. Отмечалось, что по объекту ударили во время значимых переговоров. По некоторым данным, для атаки применили авиабомбу весом 500 килограммов с фугасной боеголовкой (ФАБ-500).

«Есть несколько вариантов того, как о совещании стало известно силам РФ. Первый — сработала наша радиотехническая разведка, которая осуществила перехваты бесед противника. Второй — информацию доставила агентурная разведка или сообщили местные жители, доброжелатели. Третий вариант — рассказали участники подполья, которые действует в оккупированных Украиной районах ДНР, особенно в агломерации Краматорск-Дружковка. Это русский регион, и там живут русскоязычные люди… Весь этот спектр условий и предопределил время и место удара», — сказал Матвийчук.

Ранее Матвийчук сообщил, что на совещании штаба 100-й бригады ВСУ в Краматорске могли обсуждать отвод войск для повышения устойчивости обороны, чтобы сдержать наступающую российскую армию. По его словам, на мероприятии присутствовал высший командный состав противника и, возможно, офицеры НАТО.

