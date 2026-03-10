El Universal: Один человек погиб, двое пропали при обрушении здания в Мехико

Рабочий погиб в Мехико при обрушении трёхэтажного здания, которое предназначалось для сноса. Об этом информирует издание El Universal. Ещё два человека пропали без вести, а один госпитализирован.
Сообщается, что трагедия произошла при проведении работ по демонтажу здания.
Из находящихся рядом зданий эвакуировали 57 человек. Кинологическая группа ищет находящихся под завалами двоих людей.
Накануне трагедия разыгралась в бразильском городе Белу-Оризонти. Там после обрушения здания, в котором размещался дом престарелых, погибли по меньшей мере восемь человек.
