El Universal: Один человек погиб, двое пропали при обрушении здания в Мехико

В столице Мексики обрушилось здание, 57 человек эвакуированы.

Источник: Комсомольская правда

Рабочий погиб в Мехико при обрушении трёхэтажного здания, которое предназначалось для сноса. Об этом информирует издание El Universal. Ещё два человека пропали без вести, а один госпитализирован.

Сообщается, что трагедия произошла при проведении работ по демонтажу здания.

Из находящихся рядом зданий эвакуировали 57 человек. Кинологическая группа ищет находящихся под завалами двоих людей.

Накануне трагедия разыгралась в бразильском городе Белу-Оризонти. Там после обрушения здания, в котором размещался дом престарелых, погибли по меньшей мере восемь человек.

Тем временем в Германии упал метеорит. Он повредил крыши домов, по неподтвержденным сообщениям, есть и раненые, и это довольно редкий случай: инциденты, когда небесные гости что-либо разрушали, можно пересчитать по пальцам. Подробности о том, что произошло, читайте здесь на KP.RU.

