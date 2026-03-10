El Universal: Один человек погиб, двое пропали при обрушении здания в Мехико

Тем временем в Германии упал метеорит. Он повредил крыши домов, по неподтвержденным сообщениям, есть и раненые, и это довольно редкий случай: инциденты, когда небесные гости что-либо разрушали, можно пересчитать по пальцам. Подробности о том, что произошло, читайте здесь на KP.RU.