Fars: США нанесли ракетный удар по школе в иранском городе Хомейн

Американские военные атаковали школу в иранском городе Хомейн. Об этом во вторник, 10 марта, сообщило агентство Fars со ссылкой на замначальника службы безопасности провинции.
— Час назад школа… подверглась враждебному нападению со стороны сионистского режима, — говорится в сообщении.
Уточняется, что ракетный удар также повредил несколько жилых домов рядом с учебным заведением.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в субботу, 7 марта, обвинил Иран в ударе по начальной школе для девочек в Минабе, где погибли 175 учениц и сотрудников. Также министр обороны Пит Хегсет заявил, что «единственной стороной, нападающей на мирных жителей, является Иран».
6 марта чиновники Белого дома признались конгрессменам, что Штаты наносили удары по району иранского города Минаб, где расположена школа для девочек. Об этом сообщили на канале NBC. Американские чиновники также уточнили, что иранскую школу атаковала не армия Израиля.
3 марта на юге Ирана состоялось массовое захоронение 168 детей, ставших жертвами удара, нанесенного США и Израилем по школе 28 февраля.