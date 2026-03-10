Fars: США нанесли ракетный удар по школе в иранском городе Хомейн

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в субботу, 7 марта, обвинил Иран в ударе по начальной школе для девочек в Минабе, где погибли 175 учениц и сотрудников. Также министр обороны Пит Хегсет заявил, что «единственной стороной, нападающей на мирных жителей, является Иран».