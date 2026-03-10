В Кремле назвали главные темы разговора Путина и Трампа: беседа была откровенной

В разговоре президентов Российской Федерации Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа акцент был сделан на ситуацию вокруг Ирана и переговорах по Украине. Об этом журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
«Акцент, естественно, был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном. И на ведущихся при участии представителей США трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию», — сообщил Ушаков.
По словам помощника российского лидера, беседа носила откровенный характер.
Новость о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа 9 марта 2026 года ранее также сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он же дипломатично, обтекаемо, но сущностно подчеркнул самое главное в беседе: беседа длилась около часа, инициатор разговора — США.
Позже американский лидер в очередной раз указал на успешной военной операции против Ирана. По его словам, США боевыми действиями якобы удалось впечатлить президента России Владимира Путина. Как утверждает Дональд Трамп, они обсудили этот вопрос в ходе телефонного разговора.
Вместе с тем глава Белого дома Дональд Трамп оценил беседу с президентом России Владимиром Путиным как «очень хорошим» телефонный разговор с Владимиром Путиным. Дональд Трамп отметил стремление Москвы сыграть «очень конструктивную роль» в деэскалации ситуации вокруг Ирана.
Политолог, директор дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, комментируя последний разговор Путина и Трампа, отметил, что разговор сразу становится более конструктивным, когда решать надо не одну проблему, а много разных.
Ранее российский лидер подтвердил неизменную поддержку Москвой Тегерана и солидарность с иранскими друзьями. Россия была и будет надёжным партнёром Исламской Республики, добавил Путин.
Вместе с тем президент РФ констатировал, что страны Запада не прислушиваются к голосу разума и умным людям. По словам главы государства, Москва неоднократно предупреждала западников, как резко вырастут цены на нефть и газ, если те решат привести к эскалации ситуацию на Ближнем Востоке.