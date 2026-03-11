Ричмонд
Умер бывший министр спорта Хабаровского края Семён Экшенгер

Он активно помогал молодым спортсменам, передавал опыт ветеранам и способствовал укреплению спортивной инфраструктуры края.

Источник: Министерство спорта Хабаровского края

В Хабаровском крае 8 марта 2026 года умер Семён Дмитриевич Экшенгер, который с 2018 по 2020 год возглавлял министерство физической культуры и спорта региона. Об этом сообщили его бывшие коллеги.

Семён Экшенгер посвятил большую часть жизни развитию спорта на Дальнем Востоке. Он активно помогал молодым спортсменам, передавал опыт ветеранам и способствовал укреплению спортивной инфраструктуры края. За вклад в отрасль его наградили нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта».

С 2018 по 2020 год Экшенгер руководил краевым министерством спорта. До и после этой должности он работал директором хоккейного клуба «СКА-Нефтяник», где также внёс заметный вклад в развитие хоккея с мячом в регионе.

Церемония прощания с Экшенгером пройдёт 13 марта в 13:00 в ритуальном зале Матвеевского кладбища в Хабаровске.